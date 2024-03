Vuçiq: Lufta e Tretë Botërore ose armëpushim afatgjatë në Ukrainë

“Një skenar është nëse Perëndimi do të shkojë në drejtim të një konflikti të plotë me Rusinë, pasi nuk është krejtësisht e lehtë të ndalosh ushtrinë ruse në terren”, tha Vuçiq dje në një konferencë të përbashkët për media në Beograd me presidentin e shtetit gjerman Bavaria, Markus Soder.