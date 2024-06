Xhamia e Profetit në Medine e mbushur me besimtarë dhe vizitorë

Ajo shërbeu si qendër e komuniteteve, si gjykatë dhe si shkollë fetare. Në të kishte një platformë të ngritur për njerëzit që studionin dhe studionin librin e shenjtë të Kuranit.



Më vonë sundimtarët islamikë e zgjeruan dhe dekoruan shumë xhaminë. Në të kishte një platformë të ngritur për njerëzit që studionin librin e shenjtë të Kuranit. Më vonë sundimtarët islamikë e zgjeruan dhe dekoruan shumë xhaminë.



Në vitin 1909, Xhamia e Profetit u bë vendi i parë në Gadishullin Arabik me ndriçim elektrik. Ajo ndodhet në një vend, që konsiderohet qendra tradicionale e Medinës, si dhe është e rrethuar me hotele dhe tregje të vjetra.



Kjo xhami është një nga vendet kryesore të pelegrinazhit. Shumë njerëz që shkojnë në haxh vizitojnë xhaminë e Profetit për shkak të lidhjes së saj me jetën e Profetit Muhamed.



Brenda xhamisë ndodhen edhe varret e profetit Muhamed, Ebu Bekrit dhe Omerit, kalifit të parë dhe të dytë. Vetë vendi ku janë varret e profetëve dhe dy kalifëve të parë quhet simbolikisht el-Huxhratu l-mu'attareh ose oda aromatike. Varret janë të rrethuar nga disa mure pa dritare apo dyer, dhe për këtë arsye nuk mund të shihen apo të arrihen.