Zelenskyy: Punojmë për zhvillimin e një "samiti paqeje"

Lidhur me anëtarësimin e vendit të tij në BE dhe në NATO, Zelenskyy tha: "Besojmë se e ardhmja jonë është në BE. Ukraina është gati të anëtarësohet në NATO. Presim që NATO-ja të përfshijë Ukrainën brenda saj. Garancitë e sigurisë për shkak të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe sulmeve të mundshme të saj në pjesë të tjera të Evropës, janë të rëndësishme jo vetëm për Ukrainën, por edhe për Moldavinë".