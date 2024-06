Zgjedhjet për PE, partitë e ekstremit të djathtë shënojnë rritje

Duke shqyrtuar shpërndarjen e partive në zgjedhjet e PE-së në Francë, partia e ekstremit të djathtë "Fronti Kombëtar" (RN) doli si kryesues me 31.5 për qind të votave në kontrast të plotë me partinë e presidentit Macron. Partia Ennahdha, e udhëhequr nga Macron, doli e dyta me 14.5 për qind të votave, e ndjekur nga Partia Socialiste në vendin e tretë me 14 për qind. Partia e majtë radikale La France Insoumise zuri vendin e katërt me 10,1 për qind ndërsa partia "Republikanët" siguroi vendin e pestë me 7,2 për qind.