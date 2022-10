Zvicër, 1.000 dollarë gjobë për bartje të burkës

Qeveria zvicerane ka dërguar një projektligj në parlament që kërkon të gjobisë njerëzit që shkelin një ndalim kombëtar për mbulimin e fytyrës deri në 1.000 franga zvicerane (1.005 dollarë), ndërsa kërkon të zbatojë një legjislacion për “ndalimin e burkës”.



Propozimi i ekstremit të djathtë për të ndaluar mbulimin e fytyrës në publik arriti një fitore të ngushtë në një referendum detyrues vitin e kaluar, pasi u lançua nga i njëjti grup që organizoi një ndalim të minareve të reja në vitin 2009.



Grupet myslimane e dënuan votimin si diskriminues dhe u zotuan për sfida ligjore.



Propozimi i kabinetit për vendosjen e gjobave nuk përmendi drejtpërdrejt Islamin dhe synon gjithashtu të ndalojë protestuesit e dhunshëm në rrugë nga mbajtja e maskave, megjithatë politikanët, mediat dhe aktivistët vendas i referohen masës si “ndalimi i burkës”.



Pas konsultimeve, kabineti hodhi poshtë thirrjet për ta ankoruar atë në kodin penal dhe të gjobit shkelësit deri në 10.000 franga.



“Ndalimi i mbulimit të fytyrave synon të garantojë sigurinë dhe rendin publik. Ndëshkimi nuk është prioriteti”, thuhet në një deklaratë.



Përjashtimet e propozuara



Në draft u përfshinë gjithashtu disa përjashtime nga ligji.



Mbulimet e lidhura me shëndetin, sigurinë, kushtet klimatike dhe zakonet lokale do të mbeten të vlefshme. Shfaqjet artistike dhe reklamat do të përjashtohen.



Maskat që konsiderohen të nevojshme për të mbrojtur veten gjatë ushtrimit të të drejtave themelore për shprehje dhe tubim do të lejohen për sa kohë që autoritetet miratojnë dhe rendi publik është i garantuar.



Franca e ndaloi mbulimin e plotë të fytyrës në publik në vitin 2011 dhe Danimarka, Austria, Holanda dhe Bullgaria kanë ndalime të plota ose të pjesshme për mbulimin e fytyrës në publik.



Myslimanët përbëjnë rreth 5 për qind të popullsisë zvicerane, shumica me rrënjë në Türkiye, Bosnjë dhe Kosovë.