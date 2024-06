Apeli i GjKKO-së: 2 vjet burg për Belerin, fajtor për “Korrupsion zgjedhor”

GjKKO-ja vendosi po ashtu dhe dënimin me 1 vit e 6 muaj burg për Pandeli Kokaveshi, i cili u arrestua së bashku me Belerin, si dhe do të qëndrojë në shërbim prove për 3 vjet. Fredi Beleri, kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për zgjedhjet vendore të 2023 në Himarë, u arrestua më 12 maj, 2 ditë para se të mbaheshin votimet.