Xhaçka takon Dendiasin në Bruksel, flitet edhe për arrestimin e Belerit

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë Olta Xhaçka ka zhvilluar një takim me ministrin e Punëve të Jashtme të Greqisë, Nikos Dendias në Bruksel, në kuadër të takimit informal të ministrave të Jashtëm të vendeve anëtare të BE me ministrat e Jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor.