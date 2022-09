Arrest me burg për dy rusët dhe ukrainasin në Elbasan

Arrest me burg është vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë në Elbasan si masë sigurie për dy shtetasit rusë dhe një shtetas ukrainas që u arrestuan disa ditë më parë për incidentin në uzinën ushtarake në Gramsh të Shqipërisë.

Vendimi për qëndrimin në burg të shtetasve të huaj mund të apelohet, ndërkohë hetimet rreth ngjarjes do të vazhdojnë nga Prokuroria e Elbasanit.

Më 20 gusht, ndodhi një incident në një uzinë ushtarake në Gramsh të Shqipërisë, ku sipas autoriteteve shqiptare dy shtetas rusë dhe një shtetas ukrainas tentuan të hyjnë në uzinë, ndërkohë kanë përdorur edhe sprej neoparalizues, ku si pasojë u lënduan dy ushtarakë shqiptarë.

Për ngjarjen në Gramsh shtetasit e huaj u arrestuan për veprat penale "Goditja për shkak të detyrës", "Dhënia e informatave sekrete" dhe "Sigurimi i informatave", kryer në bashkëpunim.

Ndërkohë, një ditë pas ngjarjes në Gramsh, u ndaluan nga policia katër shtetas çekë të dyshuar se po realizonin fotografi në ambientet e jashtme të Uzinës Ushtarake Poliçan, në Qarkun e Beratit, ndërsa do të hetohen në gjendje të lirë.

Në lidhje me incidentin në Gramsh, autoritetet shqiptare kanë deklaruar se do të ketë një hetim të plotë rreth ngjarjes.