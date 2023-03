Edi Rama: Rrisim pagën mesatare në 900 euro.

“Do kemi një rritje tani së shpejti për një pjesë dhe të shkallëzuar, detajet të cilat do t’i diskutojmë më konkretisht pas aktit të miratimit që do të vijë në 10-15 ditët e ardhshme. Do të publikojmë edhe planin e plotë, që të gjithë ta dinë se çfarë do të pasojë. Kemi thënë për rritjen e pagës së mjekëve dhe infermierëve me 7 % këtë vit, dhe pasi të bëjmë rritjen e kësaj pjese me 7 % do të shkojmë në rritjen tjetër që do të jetë rritje e konsiderueshme me vitin e ardhshëm. Ndërkohë për të tjera kategori do të kemi rritje të menjëhershme të këtij viti”, theksoi Kryeministri Rama.