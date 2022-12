Ibrahimaj: Shqipëria me rritjen më të lartë ekonomike në rajon

“Me rritje ka rezultuar sektori i bujqësisë, ndërtimi shënoi rritje me 10.66 % duke dhënë një kontribut në rritje prej 0.99%. Tregtia e transportit dhe akomodimi ushqimor ka rezultuar me rritje dhe me kontribut 1.94 % në rritje. Kjo ecuri është ndikuar nga akomodimi dhe shërbimi ushqimor me një rritje prej 25 %. Edhe tregtia me shumicë ka pasur ecuri pozitive”, u shpreh Ibrahimaj.