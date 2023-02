Interpelanca për Ramën, opozita bllokon Kuvendin

Seanca e sotme në Kuvendin e Shqipërisë ka filluar me fjalime të ashpra të deputetëve opozitarë si pasojë e shmangies së kërkesës së tyre që seanca plenare të nisë me mocion dhe debat me kryeministrin Edi Rama për çështjen e zyrtarit të FBI-së, McGonigal.