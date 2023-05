Lindshmëria më e madhe se vdekshmëria në Shqipëri

Duke iu referuar raportit të publikuar nga Instituti i Statistikave (INSTAT), thuhet se gjatë vitit 2022 lindën 24.688 foshnja, duke shënuar një rënie me 9,3 për qind, krahasuar me një vit më parë, ndërsa numri i vdekjeve ishte 23.998 persona, duke shënuar një rënie me 21,3 për qind, krahasuar me një vit më parë.