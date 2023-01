Nënshkruhet marrëveshja për zhvillimin e projektit turistik të Durrësit

"Nuk diskutohet që Durrës Marina hyn në ekonominë shqiptare si një lokomotivë që do të sjellë një impakt të jashtëzakonshëm, në rritjen e shpejtësisë së zhvillimit ekonomik. Por, Durrës Marina hyn edhe si një konkurrent në një treg shumë më të gjerë sesa tregu shqiptar, në tregun ndërkombëtar, konkurrent i cili do të ofrojë jo vetëm shërbime të një cilësie të padiskutueshme, por do të ofrojë punësim cilësor", tha Rama.