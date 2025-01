Rama në Romë për “Giro d’Italia”: Privilegj i madh dhe eksperiencë unike

“Faleminderit dhe mbi të gjitha është një privilegj që të jem këtu dhe t’i bashkohem kësaj eksperience kaq të veçantë dhe të bashkojmë edhe një herë Italinë dhe Shqipërinë, dhe më lini të them se ishte shumë e vështirë të bënim një marrëveshje me presidentin Cairo. Desha të them se me RCS (Federata e çiklizmit në Itali) ia dolëm më në fund, dhe nëse Grënlanda do të më pyeste, do t’i sugjeroja të merrte Kajron për të biseduar me Trumpin. Do të ishte si një barazim si ai i Juventusit kohët e fundit”.