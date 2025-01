Reduktohet në 15 ditë koha për pajisje me dokumenta biometrikë në Shqipëri

Ministri i Brendshëm, Ervin Hoxha, deklaroi se, “sot është një ditë e shënuar për të gjithë votuesit shqiptarë, të cilët do të aplikojnë për pasaportë dhe për kartë identiteti jashtë vendit. Aktualisht ne kemi nënshkruar një marrëveshje midis “IdentiTek”, MEPJ dhe MB. Kjo procedurë e cila më përpara ka qenë me një kohë më të zgjatur për rreth 30 ditë ajo shkurton 15 ditë këtë afat, i cili do t’u krijojë lehtësira në aplikim të gjithë shtetasve shqiptarë që do të aplikojnë jashtë shtetit për kartë identiteti dhe pasaportë”.