Rekord: 1,2 milionë pasagjerë futen nga aeroporti “Nënë Tereza” në Shqipëri

“Pushime të mbara dhe askush mos të mendojë se nuk po mbajmë shënime për të nxjerrë mësime nga ky sezon që është shumë i mbarë mbarë, e për të korrigjuar dhe gabime për të adresuar që në sezonin e ardhshëm të kemi edhe më shumë mbarësi, po edhe më shumë cilësi, sepse maja e Shqipërisë 2030 është një objektiv strategjik, është gjithmonë e më afër, po për ta arritur është një sfidë që duhet përballur me shumë mund, me shumë vullnet, me shumë durim, po mbi të gjithë më një bindje absolute se Shqipëria do të jetë kampionia e padiskutueshme e turizmit dhe jo vetëm e turizmit në këtë rajonin tonë”, shtoi ai.