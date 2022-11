Rritja e pagave në vitin 2023 në Shqipëri, kategoritë që përfitojnë

Në kuadër të paketës antikrizë, qeveria vendosi të rrisë pagat për administratën shtetërore, për Policinë e Shtetit e të Burgjeve 7-15 % sipas parimit “kush fiton më pak mbështetet më shumë“. Si pjesë e paketës antikrizë nga 1 tetori edhe paga minimale shkoi 34 mijë lekë nga 32 mijë lekë që ishte, ndërsa paga për pedagogët u rrit me 15 %. Rritja me 7 % do të sigurohet nga buxheti i shtetit, ndërsa 8 % do të financohet nga vetë universitetet.