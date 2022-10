Shënohet 50-vjetori i themelimit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Në sallën e seancave plenare të Kuvendit të Shqipërisë është mbajtur konferenca jubilare për 50-vjetorin e themelimit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të vendit dhe personaliteteve të ndryshme shtetërore e akademike nga Shqipëria dhe vende të tjera.



Në fjalën e saj përshëndetëse në aktivitet, kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Lindita Nikolla, tha se themelimi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë shënon një ndër ngjarjet më të rëndësishme të vendit përgjatë shekullit të 20-të në zhvillimin e tij intelektual dhe shpirtëror.



"Pavarësisht se vendimi për themelimin e saj u mor nga instanca politike, 50 vjet të veprimtarisë së Akademisë së Shkencave provuan se ëndrra e dy shekujve të mendimit kombëtar gjeti shprehje tek kjo akademi dhe kërkimi shkencor elitar u pavarësua prej veprimtarive të tjera, përfshirë edhe atë universitare", u shpreh Nikolla.



Nikolla theksoi se Akademia e Shkencave e Shqipërisë lindi së pari si një institucion që duhej të përqendrohej tek çështjet themelore të historisë së popullit shqiptar, të origjinës, etnogjenezës dhe vazhdimësisë së tij.



Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, duke folur mbi rolin e akademisë në fjalën e tij tha se është një institucion që përfaqësoi dhe mbrojti me forcë interesin e lartë kombëtar të gjuhës shqipe.



"Nëse sot ne kemi një gjuhë të unifikuar dhe një gjuhë të shpëtuar, kjo i detyrohet në radhë të parë akademikëve të asaj kohe dhe asaj Akademie Shkencash që sot është në një proces për t'u rikthyer në lartësinë dhe vendin që i takon", u shpreh Rama.



Rama theksoi se debatet e mëdha që pasuan pas rënies së komunizmit në ballafaqimin me vendet e tjera të rajonit, por edhe me historinë e përbashkët të Evropës, "ne nuk do mundnim t’i bënim dot me argumentet shkencorë që disponojmë nëse nuk do të na i kishin lënë trashëgimi themeluesit e Akademisë së Shkencave", tha Rama.



Një fjalë përshëndetëse në këtë konferencë mbajtën edhe Kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Akademik Skënder Gjinushi, i cili theksoi se në këtë 50-vjetor nderojnë më së pari të gjithë historinë e gjatë shekullore të akademizmit shqiptar.



Akademia e Shkencave e Shqipërisë është themeluar më 10 tetor të vitit 1972 dhe sipas statutit të saj është institucioni përfaqësues më i lartë i shkencës dhe kërkimit shkencor në vend.