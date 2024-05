Shkodra, qyteti ku lindi çiklizmi shqiptar

Në historinë e Shkodrës me biçikletë, gjejmë edhe një foto të rrallë të dy burrave me biçikleta, të veshur me kostume tradicionale shqiptare, të nxjerrë nga fototeka “Marubi” e cila daton nga viti 1897, por identiteti i tyre mbetet i paevidentuar. Kjo tregon se interesimi për biçikletën në Shkodër ka qenë i hershëm.