Shqipëri-Itali, marrëveshje për përmirësimin e rrjetit energjetik shqiptar

Me anë të kësaj marrëveshjeje, theksoi ajo, shteti shqiptar do të marrë një hua prej 35 milionë euro dhe nëpërmjet kësaj huaje do të zhvillohet një projekt, i cili konsiston në përmirësimin e sistemit të shpërndarjes, konkretisht në zonën e Shkodrës, Lezhës dhe Fushë-Krujës, me fokus kryesor përmirësimin e nënstacioneve ekzistuese, sistemin Scada dhe rrjetin e tensionit të mesëm, duke u ofruar kështu mundësi agjencive shtetërore, ndërmarrjeve shtetërore, por edhe atyre private që të ofrojnë një shërbim cilësor në furnizimin e energjisë elektrike.