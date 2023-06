Shqipëri, Këshilli i Sigurimit Kombëtar vlerëson sigurinë kibernetike

Ai tha se vlerëson maksimalisht punën e bërë nga institucionet, të cilët në bashkëpunim me partnerët strategjikë, si ShBA-ja, BE-ja, NATO-ja dhe me vende të tjera partnere e aleate, kanë bërë për arsimimin, trajnimin dhe ndërgjegjësimin e specialistëve, ekspertëve dhe të të gjithë përdoruesve të cilët kanë qasje në sisteme teknologjike dhe informacioni, me fokus të veçantë infrastrukturat kritike dhe infrastrukturat e rëndësishme të informacionit.