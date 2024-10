Shqipëri, mbi 1,1 milion turistë të huaj në shtator

Instituti i Statistikave, INSTAT, publikoi sot raportin e lëvizjes së shtetasve sipas të cilit numri i të huajve që kanë vizituar vendin tonë përgjatë periudhës janar-shtator arriti 9.680.030 shtetas, ose 16,7 % më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë kur vendi ynë u vizitua nga 8.294.600 shtetas.

Qëllimi i hyrjes në territorin shqiptar i shtetasve të huaj, në mbi 90 % të rasteve është për qëllime personale, ku dominojnë hyrjet për pushime, vizitë tek të afërm etj. Mbi 9,2 milionë shtetas të huaj që vizituan vendin tonë ishin nga Europa, rreth 260 mijë ishin shtetas amerikanë dhe mbi 77 mijë ishin nga Azia Lindore dhe Paqësori. Ndërkohë, shifrat tregojnë trendin drejt një turizmi gjithëvjetor.

Vetëm në shtator, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 1.146.090. Ky numër është rritur me 3,8 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Gjatë 9-mujorit, rritje të ndjeshme kanë pasur edhe hyrjet e shtetasve të huaj për qëllime biznesi dhe profesionale, me rreth 57 %.