Shqipëri: Rasti i ekstradimit të Faruk Fatih Özer kalon në Apel

Çështja mbi procesin e ekstradimit të themeluesit të platformës Thodex, Faruk Fatih Özer, ka kaluar në shkallën e apelit në Shqipëri.



Burime zyrtare nga Gjykata e Apelit Durrës konfirmuan për AA se Özer ka apeluar vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, vendim që lejonte ekstradimin e tij në Türkiye.



Dosja në fjalë është regjistruar sot në Gjykata e Apelit Durrës, ndërkohë në vazhdim pritet të caktohet edhe data për seancën e parë gjyqësore në apel.



Kujtojmë se më 17 nëntor 2022, Gjykata e Shkallës së Parë Elbasan vendosi pro lejimit të ekstradimit në Türkiye të themeluesit të platformës Thodex, Faruk Fatih Özer.



Aktualisht Özer ndodhet në masën e sigurisë arrest me burg në Shqipëri, ndërsa në shkallën e parë ka përfunduar procesi gjyqësor në lidhje me ekstradimin e tij.



Ndërkohë, autoritetet turke kanë theksuar se Özer do të ekstradohet në Türkiye pas procesit gjyqësor në Shqipëri.



Çështja ndaj Faruk Fatih Özer



Özer, i cili kërkohej me buletin të kuq nga Türkiye dhe i shpallur në kërkim ndërkombëtar, u arrestua më 30 gusht në Shqipëri dhe akuzohet për veprat penale "Krijimi i organizatës kriminale" dhe "Mashtrimi me pasoja të rënda".



Prokuroria turke më 22 prill të vitit 2021 filloi zyrtarisht hetimin pas denoncimeve të përdoruesve për mos qasje në llogaritë e bursës së kriptovalutave Thodex dhe pasi pronari i kompanisë ishte larguar jashtë vendit.



Në këtë kuadër u konfirmua se pronari i kompanisë, i dyshuari Özer, ishte larguar jashtë vendit më 20 prill të vitit 2021.



Më pas u lëshua një urdhër ndalimi për shumë persona të dyshuar, përfshirë edhe për Özer ndaj të cilit më parë ishte nxjerrë një urdhër arresti.



Gjithashtu ndaj Özer më 23 prill të vitit 2021 ishte lëshuar një buletin i kuq nga Interpoli.