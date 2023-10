Shqipëri-ShBA, bashkëpunim i fortë midis forcave të rendit

Pjesëtarë të ekipit të seksioneve ligjzbatuese në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, së bashku me të Ngarkuarin me Punë, David Wisner, u takuan me drejtorin e Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku për të diskutuar partneritetin dhe bashkëpunimin mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë në fushën e zbatimit të ligjit.