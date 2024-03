Shqipëri, shënohet 7 Marsi - Dita e Mësuesit

Kryeministri Edi Rama ka uruar 7 Marsin me një video të publikuar në rrjetet sociale, me "Himnin e Mësuesit", kënduar nga nxënësit e shkollave të Tiranës dhe kori i Liceut Artistik në Tiranë, ku ndër të tjera shkruan "me mirënjohjen më të thellë dhe respekt për mësuesit e çdo krahine të Shqipërisë, të trojeve ku flitet shqip dhe diasporë".