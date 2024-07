Shqipëri: Shuhen 13 vatra zjarri në 24 orët e fundit

Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë raportoi sot për situatën e zjarrëve në vend, teksa theksoi se, vijojnë të jenë aktive sot zjarret në fshatin Zogaj, bashkia Tropojë, i cili është izoluar plotësisht në kufi me bashkinë Has dhe vijon aktive me intesitet të ulët në veri të lagjes Hajdarmataj.