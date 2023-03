Shqipëri: Vjosa, lumi i fundit i egër në Evropë, shpallet Park Kombëtar

“Është punë e gjatë që kurorëzohet me këtë akt ligjor, është faza e parë kësaj pune që ka filluar që në fund të vitit 2021. Pas fazës së parë të studimit, që kishte të bënte me parkun natyror është punuar ngushtësisht me shoqatat mjedisore, Unionin Ndërkombëtar të Konservimit të Natyrës, të cilët edhe na certifikuan në samitin e Montrealit të CO15, të biodiversitetit për standardet ndërkombëtare të arritura për gjithë procesin e studimit dhe përgatitjes së këtij parku kombëtar”, nënvizoi Kumbaro.