Shqipëria 2023 në qendër të politikës ndërkombëtare

Viti 2023 u karakterizua me zhvillime të brendshme politike në Shqipëri, por ato që do të merrnin vëmendjen e botës ishin marrja e Presidencës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së, gjatë sesioneve në të cilat pati debate të ashpra në lidhje me çështjne e invazionit rus në Ukrainë, por edhe Samiti i Procesit të Berlinit në Tiranë, aty ku u potencua vonesa e integrimit të Ballkanit Perendimor në Bashkimin Evropian.