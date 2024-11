Shqipëria dhe Portugalia nënshkruajnë memorandum pune në fushën audiovizive

Palët janë angazhuar që, sa i takon monitorimit të përmbajtjes së transmetuar, të dyja autoritetet do të shkëmbejnë informacionin mbi teknologjinë e softuerit të përdorur për përmbajtjen audiovizive, duke përfshirë platformat digjitale, transmetimin onlajn dhe teknologjitë e tjera inovative; do të zhvillohen metoda të përbashkëta për monitorimin e përmbajtjes të transmetuar, duke përfshirë analiza të përmbajtjes, vlerësime të pavarura të përmbajtjes dhe auditime periodike, për ta siguruar përputhshmërinë me standardet e autoriteteve si dhe do të shkëmbehen njohuri dhe përvoja lidhur me pajisjet e avancuara për monitorimin e përmbajtjes të transmetuar.