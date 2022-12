Shqipëria vendi i parë në Ballkan që furnizohet me dronin Bayraktar

Shqipëria bëhet vendi i parë në Ballkan e cila furnizohet me dronin e mirënjohur turk Bayraktar. Lajmi u bë i ditur sonte në faqen zyrtare të kompanisë Baykar, e cila shkruan se me Shqipërinë kanë nënshkruar marrëveshje për eksportin e dronit të armatosur Bayraktar TB2 SIHA. Kontrata në ambientet e Kryeministrisë së Shqipërisë u nënshkrua nga sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Shqipërisë, Gelardina Prodani dhe drejtori i përgjithshëm i kompanisë turke të mbrojtjes, Lütfü Haluk Bayraktar, ndërsa të pranishëm ishin edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Niko Peleshi, ambasadori turk në Tiranë, Tayyar Kağan Atay dhe zyrtarë të institucioneve të ndryshme. “Është e pamundur për të falënderuar mjaftueshëm zotin president, mikun tonë të dashur mikun e shkëlqyer të këtij vendi dhe të këtij kombi, presidentin Erdoğan", theksoi Rama. "Ne jemi shumë krenarë që së bashku me Republikën e Türkiyes dhe presidentin Erdoğan të jemi nga ana e duhur, të rreshtuar në aleancën më të madhe ushtarake, atë të bashkësisë euroatlantike, të NATO-s, dhe në të njëjtën kohë të jemi të rreshtuar në një partneritet mjaft strategjik midis nesh dhe Republikës së Türkiyes. Sot është një ditë shumë e mirë për marrëdhënien tonë. Është një ditë shumë e mirë për Forcat tona të Armatosura dhe është po kështu një ditë shumë e mirë për bashkëpunimin midis Ministrisë shqiptare të Mbrojtjes, forcave të mbrojtjes dhe Ministrisë turke të Mbrojtjes dhe forcave të saj të mbrojtjes", tha Rama.