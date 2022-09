Shtetas rus dhe ukrainas tentojnë të futen në fabrikën e Gramshit

Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë ka reaguar sonte lidhur me incidentin e ndodhur në fabrikën e Gramshit. Në komunikatë thuhet se tre shtetas me pasaporta ruse dhe ukrainase kanë tentuar të hyjnë në fabrikë. “Menjëherë kanë reaguar efektivët që ishin në ruajtje të uzinës, por gjatë përpjekjeve për t’i ndaluar tre shtetasit e huaj janë lënduar dy ushtarakët tanë, të cilët janë nën kujdesin e mjekëve në spitalin e Traumës në Tiranë”, thuhet në reagim. Shtetasit e huaj janë ndaluar nga autoritetet, ndërsa vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes. Policia e Shtetit shqiptar ka dalë me detaje lidhur me arrestimin e dy shtetasve rusë dhe një ukrainas, të cilët sonte sulmuan ushtarët shqiptarë derisa po tentonin të fotografin ambientet e zonës ushtarake në Gramsh. Nga shërbimet e fabrikës ushtarake Çekin në Gramsh, është njoftuar se në afërsi të rrethimit të fabrikës është konstatuar një shtetas i paidentifikuar me aparat fotografik në dorë, i cili ka tentuar të fotografojë ambientet e zonës ushtarake. Në momentin që dy ushtarakët që ruanin objektin, e kanë pikasur dhe i janë afruar ta ndalojnë dhe ta kapin, shtetasi i huaj iu është kundërpërgjigjur me sprej neuroparalizues, por dy ushtarakët që ruanin fabrikën kanë bërë të mundur neutralizimin e tij, thuhet në njoftimin e policisë. Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë bërë shoqërimin e shtetasit rus, M. Z. (24), në ambientet e Komisariatit të Policisë Gramsh, për veprime të mëtejshme.