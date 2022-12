Teknologjia keqpërdoret për qëllime trafikimi me njerëz

"Kemi një rritje të veprave penale të cilat janë të ndërlidhura me veprat e krimeve kibernetike dhe kjo vjen sidomos pas periudhës së pandemisë, ku qytetarët u fokusuan më shumë te teknologjia. Kohët e fundit kemi vënë re një shtim të publikimeve që kanë të bëjnë me trafikimin e personave. Kemi vënë re që persona të ndryshëm rekrutojnë, komunikojnë ose shtyjnë njerëzit të marrin pjesë në emigracion. Kjo në një farë forme ka të bëjë me trafikimin, pasi jo gjithmonë emigracioni është i ligjshëm", tha ai.