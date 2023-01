Vaksinim i kombinuar ndaj gripit stinor dhe COVID-19 në Shqipëri

Këtë e ka bërë të ditur sot ministrja e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, e cila gjatë konferencës për medie lidhur me arritjet e vitit 2022 dhe projektet e vitit 2023 theksoi se: “mbi 1.3 milion qytetarë janë vaksinuar deri tani me dozën e parë të vaksinës anti-Covid; mbi 1.2 milion kanë marrë dozën e dytë; mbi 350 mijë qytetarë janë vaksinuar me dozën e tretë dhe mbi 45 mijë qytetarë me dozën e katërt.