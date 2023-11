Stoltenberg: Ballkani Perëndimor me rëndësi strategjike për NATO-n

"Dhënia fund e retorikave secesioniste do të nxisë stabilitet dhe do të mundësojë reforma në Bosnjë e Hercegovinë. Riangazhimi në dialogun e lehtësuar të BE-së është thelbësore për rrugën e Beogradit dhe Prishtinës drejt paqes dhe stabilitetit. Propozimet e fundit për themelimin e Asociacionit të komunave me shumë serbe në Kosovë mund të jetë një hap i rëndësishëm përpara. Është koha të tejkalojmë konfliktet rajonale që kanë vazhduar për shumë kohë", deklaroi Stoltenberg.