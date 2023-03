Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut konsumojnë më së paku mish në Evropë

Nga vendet e rajonit konsumin më të lartë të mishit e ka Kroacia me 80 kilogramë për banor, e ndjekur nga Mali i Zi me 78 dhe Sllovenia me 70 kilogramë mish për banor. Mesatarisht, serbët hanë 56 kilogramë mish në vit, ndërsa qytetarët e Bosnjë e Hercegovinës 43 kilogramë.