Mbahet seanca konstituive e Presidencës së Bosnjë e Hercegovinës

Me shpalljen dhe nënshkrimin e deklaratës solemne, Cvijanoviç, i cili do të jetë kryetar për tetë muajt e ardhshëm sipas sistemit të rrotacionit dhe anëtarët e Presidencës së BeH, Komsiç dhe Beqiroviq, morën detyrën e kreut kolektiv të shtetit, të cilin do ta kryejnë për katër vitet e ardhshme.