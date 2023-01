Moti pranveror vë në rrezik sezonin turistik dimëror në BeH

- Me hapjen e sezonit turistik dimëror u mbushën të gjitha ambientet akomoduese. Një atmosferë e mrekullueshme festive mbretëron në çdo hap në Vllashiq dhe festa e Vitit të Ri do të jetë kurora e përmbajtjes së këtij dimri. Këtë vit, në organizim të Bordit Turistik me mbështetjen e Qeverisë së SBK-së dhe komunës së Travnikut, si dhe hotelierëve nga zona e Vllashiqit, do të organizohet mirëseardhja publike dhe festimi i Vitit të Ri”, tha Dizdar.