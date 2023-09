Pesë fakte për 28 Shtatorin – Ditën Ndërkombëtare të Boshnjakëve

Me një tryezë të rrumbullakët në Qeverinë e Kosovës, por edhe me disa manifestime të tjera të karakterit publik, si në vitet e kaluara, edhe këtë vit në Kosovë po festohet Dita e Boshnjakëve. Me Ligjin për Festat e miratuar më 28 maj 2008, filloi shënimi zyrtar i kësaj feste boshnjake. Sipas regjistrimit të fundit të vitit 2011, në Kosovë jetojnë rreth 27.000 boshnjakë.