Pse zbulimi i madh i çipit të Kinës ka tronditur SHBA-në

SHBA-ja ka ndërmarrë një përpjekje globale të mbështetur nga miliarda dollarë dhe ka vendosur diplomaci intensive dhe truke frikësuese për të bllokuar Kinën nga blerja e teknologjisë për zhvillimin e kompjuterëve super të shpejtë dhe armëve më të fundit.

Në qendër të kësaj lufte janë gjeneratat më të reja të gjysmëpërçuesve, të cilët fuqizojnë elektronikën e përditshme, duke filluar nga telefonat celularë te makinat elektrike dhe pajisjet shtëpiake.

Pavarësisht pengesave të shumta, Korporata Ndërkombëtare e Prodhimit Gjysëmpërçues të Kinës (SMIC) ka ecur përpara me prodhimin e çipave të përpunimit të avancuar.

Muajin e kaluar, analistët e pavarur raportuan se SMIC ka prodhuar çipa 7nm (nanometër) në shkritoren e saj që nga viti i kaluar, një aftësi që është e kufizuar në Samsung, Intel dhe Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

“Askush nuk priste që SMIC të thyente barrierën 7nm kaq shpejt,” thotë Dylan Patel, një analist i lartë në SemiAnalysis, një konsulencë teknologjike.

“Më shumë se 70 për qind e të ardhurave nga gjysmëpërçuesit dhe 90 për qind e çipave (globalisht) janë ndërtuar mbi teknologjitë e procesit 7nm ose më të vjetra në të cilat Kina ka qasje", tha ai për TRT World.

Deri vitin e kaluar, shumica e analistëve mendonin se SMIC ishte në gjendje të prodhonte vetëm çipa 14nm dhe se do t’u duheshin vite për të prodhuar gjenerata më të reja të gjysmëpërçuesve.

Një nanometër tregon madhësinë e transistorëve – shtyllën kurrizore të mikroprocesorëve. Sa më e vogël të jetë madhësia e një transistori, aq më shumë prej tyre mund të shtrydhen në një çip. Flokët e njeriut kanë një diametër prej 100.000 nm.

SMIC, shkritorja më e madhe gjysmëpërçuese në Kinë, nuk njoftoi zyrtarisht zhvillimin e çipave 7nm. Lajmi doli pasi një firmë kërkimore TechInsights projektoi në mënyrë të kundërt një qark të integruar të minierës së Bitcoin dhe zbuloi se ai përdorte nyjet e procesit 7nm të SMIC.

Patel i SemiAnalysis ishte i pari që shkroi për të dhe shpjegoi fenomenin goditës.

“7nm është vetëm 1 gjeneratë e teknologjisë së çipit pas 5nm. Telefonat inteligjentë më të avancuar përdorin 5nm, për shembull, por shumë telefona të mesëm ose më të ulët përdorin 7nm ose më të vjetër", thotë Patel.

Në vitin 2020, SHBA-ja vendosi sanksione duke e ndaluar SMIC të marrë në dorë pajisjet e nevojshme për të zhvilluar gjysmëpërçues të avancuar 5nm.

Më e rëndësishmja, SHBA-ja ka bllokuar ASML Holding me bazë në Holandë që t’i shesë makinat e saj litografike ekstreme ultravjollcë (EUV) te SMIC.

“Mjetet e Litografisë EUV mundësojnë prodhimin e gjysmëpërçuesve nën 7 nm. SMIC përdor litografinë DUV (ultraviolet të thellë) për 7nm-të e tyre siç bëri TSMC me 7nm-të e tyre dhe Intel me 7nm-të e tyre”, thotë Patel.

Kundër mundësive

SHBA-ja vazhdon të jetë qendra e kërkimit dhe e zhvillimit të avancuar të gjysmëpërçuesve. Për shembull, laboratorët e financuar nga Uashingtoni kanë bërë shumë nga kërkimet akademike dhe eksperimentet në makinat e litografisë EUV.

Kompanitë e teknologjisë kineze janë mbështetur në një masë të madhe në importet e gjysmëpërçuesve. Por, ndërsa Pekini përpiqet të lëvizë në zinxhirin e furnizimit të teknologjisë me miliarda dollarë investime, SHBA-ja dhe aleatët e saj po përpiqen ta bëjnë të vështirë për kompanitë si SMIC që të blejnë mjetet e nevojshme.

Presidenti i SHBA-së, Xho Bajden, nënshkroi kohët e fundit Aktin e CHIPS dhe Shkencës, duke akorduar 54 miliardë dollarë në subvencione dhe ulje taksash për kompanitë gjysmëpërçuese të cilat pengojnë objektet në ShBA. Ligji vendos kufizime ndaj kompanive të tilla që të bëjnë biznes në Kinë.

Pekini thotë se ligji është diskriminues dhe shkel rregullat e tregtisë ndërkombëtare.

Uashingtoni po përpiqet gjithashtu të krijojë një aleancë të ashtuquajtur Chip 4, e cila do të përfshijë ShBA-në, Japoninë, Korenë e Jugut dhe Tajvanin për të bashkëpunuar në projektimin dhe prodhimin e ardhshëm të gjysmëpërçuesve.

Katër aleatët plotësojnë pjesën më të madhe të kërkesës në botë për gjysmëpërçues. Ata ulen në pjesën më të madhe të kapacitetit për të projektuar, prodhuar dhe testuar komponentë të vegjël çipi.

TSMC i Tajvanit është prodhuesi më i madh i çipave me kontratë, duke numëruar Apple dhe Nvidia si klientët e saj.

ShBA-ja akuzon Kinën për vjedhje të pronës intelektuale nga kompanitë amerikane dhe perëndimore, si teknologjia që qëndron pas turbinave për mullinjtë e erës.

Në vitet e fundit, administratat e njëpasnjëshme amerikane kanë vendosur kufizime në transferimin e njohurive të produkteve të sofistikuara në Kinë, e cila dëshiron të shkojë përtej statusit të saj si prodhuesi botëror me kontratë.

Ajo që ngriti alarmin në Uashington ishte kapja e shpejtë e tregut nga Kina për rrjetin 5G. Huawei me bazë në Shenzhen zotëron shumicën e patentave 5G dhe përballet me një përpjekje të përbashkët të SHBA për të bllokuar zgjerimin e saj.

Edhe pse SMIC është përballur me akuza të ngjashme për vjedhjen e njohurive perëndimore, kompania, e themeluar nga veterani i industrisë tajvaneze Richard Chang, ka mbetur në krye të krijimit të qarqeve të integruara në shkallë dhe kosto minimale.

Menjëherë pasi u themelua në prill 2000, kompania me bazë në Shangai prezantoi një politikë për punësimin e talenteve të huaj. Një vit pas inaugurimit, ajo mburrej me 1300 punonjës dhe 400 prej tyre ishin emigrantë nga SHBA, Tajvani, Singapori, Japonia dhe Koreja e Jugut.

“SMIC punësoi qindra inxhinierë të TSMC duke i joshur me paketa shumë të mëdha kompensimi. Nuk ka prova nëse kanë vjedhur IP apo jo”, thotë Patel.