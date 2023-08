Si e formësuan botën moderne shpalljet kuranore?

“Pa ardhjen e Kuranit, nuk do të kishte pasur shkenca islame siç i njohim ne, shkenca që u sollën më vonë në Perëndim dhe për këtë arsye nuk do të kishim fjalë të tilla si ‘algjebër’, ‘algoritëm’ dhe shumë terma të tjerë shkencorë me origjinë arabe në anglisht”, shkroi Seyyed Hossein Nasr, një studiues kryesor islamik mbi Kuranin, në “Studimi i Kuranit”.