Fillon Festivali i 6-të i Etnosportit dhe Kulturës në Istanbul

Ai tha në festival do të ketë seksion të posaçëm për Palestinën e cila është nën sulmin izraelit. "Ne do të shohim punën e bërë nga konfederata jonë për tërmetet në Kahramanmaraş, fatkeqësinë e shekullit që përjetuam vitin e kaluar. Do të punojmë për të prezantuar kulturën palestineze dhe për gjenocidin që po vazhdon në Palestinë dhe Gaza dhe për thirrjen për gjithë botën që fëmijët atje kanë të drejtë të luajnë. Ne i presim të gjithë qytetarët tanë", tha Erdoğan duke shtuar: