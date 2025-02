Ndërron jetë mjeshtri turk i kaligrafisë, Hasan Çelebi

"Ne jemi thellësisht të pikëlluar për humbjen e Hasan Çelebiut, i cili la gjurmë me kaligrafinë që gdhendi në xhamitë në të gjithë botën dhe i cili konsiderohet 'Mjeshtri i Kaligrafëve'. Me gjurmët që ka lënë në shumë vepra nga Sultanahmeti (Xhamia Blu) e deri te Xhamia e Madhe dhe Xhamia Sri Sendayan, Çelebi ka transmetuar nga brezi në brez artin e tij dhe me nxënësit që ai ka përgatitur. I urojmë mëshirën e Zotit ndërsa familjes së tij dhe komunitetit të artit i shprehim ngushëllimet tona për artistin tonë të çmuar, të cilin e shpallëm Thesar të Gjallë Njerëzor në vitin 2010, i cili u vlerësua i denjë me Çmimin Presidencial për Kulturë dhe Art në vitin 2011 dhe së fundmi me Çmimin e Nderit 'Necip Fazıl'".