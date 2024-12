Kafeja turke tërheq vëmendje edhe me mënyrën se si përgatitet

"Kafesë turke nuk i shtohen aditivë të jashtëm. Unë shoh kafe me aromë, si çamçakëz ose me aromatizues rrëshire me karafil. Nëse doni t'i shtoni një shije kafesë turke, mund të shtoni shkopinj kanelle, karafil, kardamom. Nuk duhet të vendosen zbukurimet kimike dhe pluhur. Në ceremonitë ku kërkohet dora e vajzave shtojnë edhe kripën në kafe, por tashmë e kanë ndryshuar këtë. Po ashtu shtojnë edhe salcat djegëse ose piper të zi, por kjo nuk duhet të bëhet. Gjëja më e mirë është që kafeja turke të pihet 'sade'. Nuk duhet konsumohet me pak qumësht apo sheqer".