Nis Forumi Diplomatik në Antalia me përfaqësues nga 147 vende

Sesioni do të mbështesë vendet më pak të zhvilluara, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Bankës Teknologjike të OKB-së dhe Qendrës së Zhvillimit të Sektorit Privat të UNDP-së. Do të mbahet edhe një tryezë e rrumbullakët me titull "Tregtia ndërkombëtare, lidhja dhe ndërvarësia", në të cilën do të marrë pjesë nënkryetari i Türkiyes, Cevdet Yilmaz.