OECD: ShBA dhe Evropa me rritje ekonomike nën 1%, Türkiye me 3% rritje

OECD, e cila ka 38 vende anëtare, parashikon se SHBA, ekonomia më e madhe në botë, do të shënojë një rritje prej vetëm 1.8 për qind këtë vit, që është një rënie e madhe nga 5.9 për qind e vitit të kaluar. Ekonomia amerikane do të rritet me vetëm 0.5 për qind në vitin 2023 dhe një për qind në vitin 2024, sipas OECD.