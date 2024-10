Oxford: Evropa të përgatitet për dimër më të ftohtë, tregu i gazit jostabil

Një dimër i butë në 2024/2025 mund të rrisë kërkesën për gaz me të paktën tetë deri në 10 miliardë metra kub dhe një dimër i ftohtë me të paktën 20-25 miliardë metra kub krahasuar me vitin e kaluar, sipas Institutit të Oksfordit për Studime të Energjisë (OIES).