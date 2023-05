Vendet me shitjen më të madhe të lodrave në botë

Të dhënat nga Statista Market Insights tregojnë se Kina, për shembull, do të jetë përgjegjëse për rreth 20 për qind të të ardhurave globale të gjeneruara në segmentin e kukullave dhe lodrave të mbushura në vitin 2023, me shitje që arrijnë afërsisht 12,4 miliardë dollarë. E ardhmja e industrisë në Republikën Popullore duket gjithashtu relativisht e ndritshme, me një normë të përbërë të rritjes vjetore (CAGR) prej afërsisht 7 për qind deri në vitin 2027.