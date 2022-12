Studim: Çdo orë videolojëra rrit për 13% mundësi për çrregullime te fëmijët

Dërgimi i mesazheve, biseda me video dhe koha e kaluar në mediat sociale nuk ishin të lidhura me një rrezik më të lartë, por shkencëtarët paralajmëruan se kjo mund të ketë qenë për shkak se të rinjtë në këtë grupmoshë nuk i përdorin ato shpesh. Rezultatet mund të jenë të ndryshme me adoleshentët më të rritur, thanë studiuesit.