Borrell: Me ShBA-në partneritet të fortë, por të ndërtojmë kapacitetet tona

Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë "partneri më i rëndësishëm", por Bashkimi Evropian duhet të ndërtojë "kapacitetin e vet", tha të premten shefi i politikës së jashtme të BE-së, pas shqetësimeve në të gjitha kryeqytetet evropiane për të ardhmen e marrëdhënieve transatlantike pas zgjedhjes së Donald Trumpit si president.

Pas takimit të pestë të Komunitetit Politik Evropian në Budapest të enjten, Këshilli Evropian po mblidhet për një samit jozyrtar në kryeqytetin hungarez për të kërkuar mënyra për të forcuar ekonominë dhe konkurrencën e tij. Josep Borrell tha se blloku prej 27 anëtarësh nuk mund të "kontraktojë" kapacitetin e tij të veprimit. “Sigurisht që ShBA-të janë partneri ynë më i rëndësishëm. Është një fakt. Është një fakt si fakt historik, kulturor dhe ekonomik, na pëlqen apo jo, ShBA-ja është partneri ynë më i rëndësishëm, ekonomikisht, politikisht, kulturalisht… Ne nuk duam të ndryshojmë. Ne duam të vazhdojmë të jemi një partner i fortë i ShBA-së, por duhet të ndërtojmë kapacitetet tona”, u tha Borrell gazetarëve përpara se të merrte pjesë në takimin jozyrtar.

Zyrtari i BE-së tha se "receta e vetme për Evropën për të mbijetuar është të jetë më e bashkuar" dhe theksoi nevojën që blloku të ndërtojë kapacitetet e veta të "sigurisë" edhe pse ai ende mbështet në NATO. “Kjo siguri kërkon investim më shumë në mbrojtje, por jo vetëm në mbrojtje, por edhe në teknologji, për të siguruar pavarësinë dhe sovranitetin tonë. Nëse nuk jeni në tabelë, do të jeni në menu. Nëse nuk jeni në tabelën e lojës gjeopolitike, do të jeni në menu”, shtoi Borrell. Ai tha se Ukraina gjithashtu duhet "të jetë në tryezë, jo në menu", dhe njoftoi një vizitë në Ukrainë në ditët e ardhshme për të diskutuar me autoritetet ukrainase rreth mbështetjes së vazhdueshme të Evropës. Rusia vazhdon "operacionin e saj special ushtarak" në Ukrainë që nga shkurti i vitit 2022.

Trump është ankuar shpesh për mbështetjen ushtarake të ShBA-së ndaj Kievit dhe ka thënë se mund t'i japë fund luftës brenda një dite nëse zgjidhet sërish. Presidenti i Këshillit të BE-së, Charles Michel, nga ana e tij, tha në pragun e takimit: “Kemi sot në mëngjes debatin për konkurrencën dhe kam besim se do të biem dakord për një deklaratë dhe kjo deklaratë do të jetë një deklaratë e fuqishme. kornizë. Ne e kuptojmë se duhet të veprojmë për të thelluar tregun e përbashkët. Ne e dimë se duhet të mbështesim bazën tonë industriale, duke përfshirë industrinë në tranzicion”.

Ai tha se bashkimi i tregjeve të kapitalit dhe Banka Evropiane e Investimeve mund të jenë mjete "shumë të fuqishme" për të "injektuar më shumë para, më shumë mjete financiare" për të mbështetur ekonominë e BE-së dhe për të forcuar zhvillimin e saj ekonomik. Michel gjithashtu përsëriti nevojën për të vazhduar mbështetjen e Ukrainës. “Sepse nëse nuk mbështesim Ukrainën, ky është sinjali i gabuar që ne i dërgojmë (presidentit rus Vladimir) Putin, por edhe disa regjimeve të tjera autoritare në mbarë botën”, shtoi ai.

“Momenti katarsis” i zgjedhjeve në ShBA për Evropën

Kryeministri belg Alexander de Croo i përshkroi rezultatet e zgjedhjeve në ShBA si “ndoshta një moment katarsisi për të tërhequr në fakt vendet evropiane së bashku”, vende që “do të kenë nevojë për njëri-tjetrin në ndërtimin e një pozicioni të fortë”.

De Croo tha se ShBA-ja dhe Evropa janë “aleatë” në tregti, “dhe do të ishte pak marrëzi nëse aleatët do të vendosnin tarifa ndaj njëri-tjetrit”. BE-ja po përgatitet për një rifillim të tarifave amerikane dhe kërcënimeve të tjera tregtare, ndërsa Trump kthehet në Shtëpinë e Bardhë.

Ai theksoi nevojën për një dialog të hapur me administratën e re amerikane, duke argumentuar se Evropa dhe ShBA-ja “konkurrent i përbashkët është Kina”. "Ne nuk jemi konkurrentë të njëri-tjetrit," tha kryeministri. Gjatë takimit jozyrtar, përfaqësuesit e vendeve anëtare të BE-së pritet të diskutojnë edhe situatën në Lindjen e Mesme, veçanërisht vendimin e Izraelit për të ndaluar aktivitetet e agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) në territoret e pushtuara palestineze.

Këshilli Evropian mbajti gjithashtu një takim jozyrtar gjatë darkës të së enjtes mbrëma.