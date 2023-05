Nesër zgjedhjet kombëtare në Greqi, çfarë duhet të dini?

Ato premtojnë rritjen e pagës mesatare me më shumë se 25% në 2023-2027, në 1.500 euro nga 1.170 euro, me pagën minimale mujore nga 780 euro në 950 euro. Pagat e sektorit publik gjithashtu do të rriten me një përqindje të papërcaktuar nga viti 2024. Pensionet do të rriten me 3,4% nga janari 2024.